Bombeiros aprendem a comandar operações em Braga

Um grupo de 16 elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga e de quatro efetivos dos Bombeiros Voluntários de Braga está a aprender a comandar melhor, graças ao curso de formação de primeiro comandante de operações de socorro.

A ação foi conferida pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga (CDOS) de Braga nas instalações da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, motivando os operacionais de ambas as corporações, dada a importância de sistematizar procedimentos.

O sistema de comando operacional foi instituído em Portugal durante o ano de 1985 pela Inspeção Superior de Bombeiros, tendo sido baseado, entre outros, no esquema aplicado nos Estados Unidos da América.

É nesse mesmo sistema conferido ao comandante das operações de socorro comandar em exclusivo as operações de socorro e de assistência no teatro de operações, para além de estabelecer um posto de comando operacional dos bombeiros e garantir a existência de condições de segurança para todos os operacionais envolvidos.

Este curso ministrou a mais recente e consolidada doutrina, proporcionando o estudo do sistema de comando operacional, conceitos gerais sobre as fases de comando, a sua estrutura do sistema de comando operacional, o desenvolvimento da organização, a par dos níveis de atuação, aplicado aos diversos tipos de acidente, nomeadamente incêndios florestais, urbanos e industriais e em edifícios de grande altura.

Com esta ação formativa foram atualizados treinos e procedimentos das primeiras equipas que chegam aos diversos teatros de operações na gestão de meios e operacionalização dos procedimentos previstos no Sistema de Gestão de Operações.