Bombeiros fazem presépio com Menino Jesus encarcerado

O presépio da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga primou, novamente este ano, pela originalidade, com o Menino Jesus e seus pais, Maria e José, encarcerados dentro de automóveis, devido a uma suposta colisão rodoviária com múltiplas vítimas.

Para a Associação Socioprofissional dos Bombeiros Sapadores de Braga, esta é mais uma forma de chamar a atenção para a gravidade dos acidentes de viação, uma vez que os profissionais daquela corporação socorrem todos os dias cidadãos em casos de choques entre veículos, como referiu ao JN Armando Rosas, falando em nome do coletivo que ergueu o presépio.

A partir desta segunda-feira, o Presépio dos Bombeiros Sapadores de Braga pode ser visto no jardim exterior do quartel virado para a Avenida Olímpica, paredes meias com a Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga.