Borlido da Rocha é o novo comandante distrital da GNR de Braga

O novo comandante distrital da GNR de Braga, coronel Borlido da Rocha, tomou posse esta segunda-feira, na cidade de Braga.

A cerimónia foi presidida pelo comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, o tenente-general Botelho Miguel, no quartel sede do Comando Territorial da GNR de Braga.

O coronel Borlido da Rocha, de 52 anos, é natural da freguesia de Montaria, do concelho de Viana do Castelo, tendo nascido em 17 de novembro de 1966, ingressando em 1991 na Guarda Nacional Republicana, sucedendo ao coronel Paulo Soares.

É mestre em Direito e Segurança, pela Universidade Moderna de Lisboa e licenciado em Ciências Militares, pela Academia Militar e ao longo da sua extensa carreira profissional desempenhou diversas funções, a última das quais foi no comando territorial de Bragança.

Borlido da Rocha começou a sua carreira como adjunto do Comandante do Destacamento Territorial de Matosinhos, comandante de pelotão e chefe da Secção de Instrução do Grupo de Instrução de Aveiro, comandante do Destacamento Territorial de Barcelos e de Viana do Castelo, bem como adjunto e diretor dos Cursos da GNR na Academia Militar, além de professor militar da disciplina Sistemas de Armas da GNR e Tática das Forças de Segurança.

Foi ainda chefe da Secção de Operações, de Informações, de Instrução e de Relações Públicas da Unidade de Intervenção, chefe da Secção de Recursos Logísticos e Financeiros e também chefe da Secção de Operações, Informações, Instrução e Relações Públicas, Chefe da Secção de Informações e Investigação Criminal, oficial de segurança e oficial de Relações Públicas já no Comando Territorial de Viana do Castelo.