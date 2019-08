Bracarense dá maçãs a quem precisar. Deixa sacos no muro de casa

Emília Monteiro Hoje às 13:05 Facebook

Depois das ameixas, as maçãs. João Alves Rocha, de Cabreiros, Braga, está novamente a oferecer a fruta excedentária a quem dela necessitar, à semelhança do que já havia feito em julho.

Desta vez, oferece maçãs que sobraram das árvores do seu pomar. "Não gosto de desperdiçar nada, muito menos comida", frisou.

Este ano, as árvores de fruto que tem no quintal foram generosas e João Alves Rocha partilha com os vizinhos e com quem passar pela sua casa. No muro e no gradeamento, coloca sacos com cerca de um quilo de fruta para que, "quem necessite" posso pegar e levar para casa.