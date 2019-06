Bracarenses arrancam "couves" dos jardins da cidade

E.M. Ontem às 22:08 Facebook

Dezenas de pessoas arrancaram as plantas dos canteiros da Avenida da Liberdade, em Braga, alegadamente, para cozinhar.

Os canteiros estavam repletos de Brássicas, uma planta parecida com pequenas couves e da mesma família dos brócolos e da couve-flor. "Já soube que as plantas foram retiradas mas não há nenhum problema nisso. O único problema é que não sei se são comestíveis", disse ao JN Altino Bessa, o vereador do Ambiente na autarquia bracarense.

Quem arrancou as plantas parecia não ter dúvidas sobre se poderiam ou não ser consumidas. A poucos dias da noitada de S. João, Altino Bessa referiu que os canteiros "têm mesmo de ficar sem plantas porque as pessoas pisam tudo". A replantação de flores acontecerá apenas depois da romaria que leva a Braga milhares de pessoas.