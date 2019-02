Braga a Correr faz homenagem a atleta que morreu

Sandra Freitas Hoje às 01:10 Facebook

Cerca de 120 pessoas compareceram, na segunda-feira à noite, à iniciativa Braga a Correr, para prestar homenagem a Cláudia Silva, a atleta que morreu após se sentir mal no treino que decorreu na segunda-feira da semana passada.

Os amigos e familiares da bracarense, de 45 anos, reuniram-se na Praça da República, junto à Arcada, e depois desceram a Avenida da Liberdade, até perto do Palácio do Raio, local onde Cláudia Silva caiu inanimada. Aqui, fizeram um minuto de silêncio e deixaram amarrado, num semáforo, a imagem da atleta junto de um ramo de flores.

Foram muitos os que não conseguiram conter a emoção, ao recordar a perda de Cláudia Silva, presença assídua no Braga a Correr. A iniciativa informal acontece todas as segundas-feiras, pelas 21 horas, com ponto de encontro na Arcada.

Na semana passada, Cláudia marcou novamente presença no evento, mas a meio do percurso sentiu-se mal e decidiu desistir do treino. Foi quando regressava ao ponto de partida, com duas amigas a acompanhá-la, que caiu inanimada. Os médicos já nada conseguiram fazer para reverter a situação.

A atleta deixou uma filha, que também compareceu na homenagem.