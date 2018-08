03 Maio 2018 às 20:46 Facebook

Começa às 10 horas desta sexta-feira e termina ao final da noite com propostas tão variadas quanto um concerto de Carolina Deslandes e um workshop de Isabel Saldanha, a fotógrafa do blogue de Cristina Ferreira.

Além de promoções em várias lojas, o "Shopping Day" do Braga Parque, em Braga, arranca com as dicas de Isabel Saldanha para tirar as melhores fotografias para o Instagram. O workshop está marcado para as 11 horas.

Depois do almoço, pelas 15h, aquela que é considerada a maior youtuber portuguesa da atualidade, Sea3Po, está disponível para conversar sobre ciberbullying com os mais novos.

As dicas saudáveis de Isabel Silva, conhecida apresentadora da TVI, atleta e autora de livros de receitas "do bem", não vão faltar, às 18 horas, com direito a perguntas e respostas no final.

Os "break dancers" da Momentum Crew vão estar a dançar algures pelo centro comercial, mas o grande final pertence a Carolina Deslandes, que dá um concerto a partir das 21.30 horas na escadaria central. A novidade é o disco: "Casa".