Braga quer ser capital dos grandes eventos no Norte

Chama-se Altice Fórum o novo espaço multiusos que foi inaugurado esta terça-feira pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Braga. O acordo entre a Altice e a InvestBraga foi assinado segunda-feira à tarde, formalizando, assim, uma parceria há muito esperado e que promete transformar o Fórum na segunda sala de espetáculos do país, não só em número de lugares, mas também no número e qualidade de espetáculos.

Com capacidade para 12 mil espectadores (1454 sentados), o espaço pretende estar "ombro a ombro" com o Altice Arena, de Lisboa. Ou seja, a Altice é a principal patrocinadora das duas maiores salas portuguesas para acolher todo o tipo de eventos culturais, empresariais e desportivos. Uma no Norte, em Braga, e outra no Sul, na capital.

20 mil no exterior

No exterior, há espaço para mais 20 mil espectadores. "Vamos colocar Braga no radar nacional e internacional dos médios e dos grandes eventos, obviamente, com enfoque na Região Norte, que tem um défice deste tipo de infraestruturas", disse Carlos Oliveira, presidente da InvestBraga, a empresa municipal gestora do espaço.

Com um custo superior a nove milhões de euros, o Fórum nasceu no espaço onde, durante décadas, funcionou o Parque de Exposições de Braga que, atualmente, só recebia iniciativas esporádicas, por falta de condições. "Não se trata apenas de recuperar um espaço, este é um projeto pensado, com estratégia, voltado para Portugal mas também para Espanha e a Europa", frisou Carlos Oliveira.

O mercado e o público galego são dois dos alvos a atingir. De resto, o presidente não esconde a pretensão de ver Braga entre as cidades onde se realizam os grandes concertos das maiores bandas mundiais, contando, para isso, com o auxílio das empresas organizadoras de espetáculos.

"Queremos ser a Altice Arena do Norte do país", afirmou o presidente da InvestBraga. Em números, o Fórum é a segunda maior sala de espetáculos portuguesa e tem um dos maiores auditórios da Península Ibérica. Com a inauguração oficial marcada para esta tarde, o espaço já acolhe eventos desde abril e recebeu "curiosos e participantes em atividades em número superior a 100 mil pessoas".

Conta ainda com uma galeria de arte (Fórum Arte Braga) e uma zona exterior com 650 lugares de estacionamento. Aliás, o espaço exterior, que também beneficiou de variadas obras de melhoramento, vai continuar a receber a Agros, a mítica feira agrícola de Braga, bem como os tradicionais divertimentos que tomam conta da cidade durante as festas de S. João.

Marcelo feliz com nova infraestrutura

Marcelo rebelo de Sousa destacou, esta terça-feira, a polivalência do espaço e manifestou-se "muito feliz", como bracarense "pelo coração" e como Presidente da República.

"Braga e Portugal estão a mudar consistentemente para melhor", afirmou, para vincar que o país "tem de manter ambição" em crescimento, em emprego, em exportações, em investimento, em redução da dívida e em combate à pobreza e às injustiças sociais.

Turismo de negócios

"Trata-se de um equipamento ao serviço da cidade e do desenvolvimento da região. Estamos a posicionar Braga como um destino turístico de negócios, com capacidade para atrair os principais eventos nacionais, eventos e espetáculos de dimensão internacional e reforçar as infraestruturas à disposição da cultura e do desporto", finalizou Ricardo Rio, o autarca local.

30 Seconds to Mars

Antes de Lisboa, o primeiro concerto da banda californiana é esta noite em Braga.

Agenda cheia

Até 2019 já está marcado o Congresso da Ordem dos Psicólogos, a INL Summit, os concertos Postmodern Jukebox e Harlem Gospel Choir e o Dance World Cup, que vai juntar em Braga cerca de 6500 crianças e jovens dançarinos de 48 países.

40 eventos

Realizaram-se no antigo Parque de Exposições de Braga em cinco meses 40 eventos. Os espanhóis estão em maioria.

Visitantes

Número de pessoas que passaram pelo Fórum ao longo destes cinco meses, desde que abriu as portas, em abril.