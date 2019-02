Braga tem duas dezenas de pessoas a dormir na rua

Joaquim Gomes Hoje às 22:06 Facebook

Em Braga há neste momento duas dezenas de sem-abrigo, segundo foi revelado pela Cruz Vermelha, que tem a seu cargo o apoio permanente às pessoas que dormem na rua, em espaços públicos e casas abandonadas.

Entregaram-se 25 cobertores na rua, num universo de 36 pessoas contactadas, que recusaram ser acolhidos no Centro de Emergência, bem como às 11 pessoas que pernoitaram naquelas mesmas instalações para seu acolhimento.

Entre os dias 3 e 18 de janeiro foram feitos 112 atendimentos e acolhidas no centro de emergência 16 pessoas em situação de sem-abrigo, sendo que quatro foram encaminhadas pela Equipa de Intervenção Social Direta para respostas de alojamento deixando a condição de sem-teto.

A Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa, fazendo um balanço do Plano de Contingência realizado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e pelo Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Braga (criado no âmbito do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do Concelho de Braga (NPISA)), revela que "um dos objetivos do plano passou então por reforçar o apoio na rua, com a distribuição de bebidas quentes, agasalhos e encaminhamento para o Centro de Emergência, para que as pessoas em situação de sem-abrigo possam pernoitar".

Foram realizadas durante aquele período 14 rondas noturnas, que permitiram localizar as pessoas que estão a dormir na rua e encaminhar para o centro de emergência, tendo ido a vários pontos da cidade, principalmente ao Parque de São João da Ponte, Estádio 1º de Maio, Santa Tecla, Universidade do Minho, zona do Braga Parque, bem como nos campos desportivos da Rodovia, Central de Camionagem, Mercado Municipal e centro histórico.

Apoiaram estas ações 15 voluntários, "cujo trabalho foi fundamental nas rondas noturnas, nomeadamente no acompanhamento das situações e apoio logístico", conforme refere a Cruz Vermelha, tendo sido envolvido ao todo dez técnicos da própria CVP de Braga três técnicos da Caritas Diocesana de Braga e dois técnicos da Associação Dá Doação Amiga.