Cadela morre em incêndio num apartamento de Braga

Uma cadela morreu intoxicada, na sequência de um incêndio que deflagrou na cozinha de um apartamento, no Fujacal, em Braga. O incidente ocorreu esta tarde de segunda-feira.

Segundo os Bombeiros Sapadores de Braga, que acorreram ao local, o fogo, no primeiro andar do prédio 73, terá iniciado na cozinha e destruído todo o mobiliário daquela divisão. O resto do apartamento ficou com as paredes e o teto danificados pelo fumo.

No combate às chamas, os operacionais acabaram por encontraram uma cadela, sem vida, debaixo da cama de um dos quartos. "Ainda tentámos reanimar o animal, mas já não foi possível reverter a situação", afirmou fonte da corporação, que transportou o cadáver para ser recolhido pelo canil municipal.

Os moradores do prédio onde ocorreu o incidente concentraram-se na rua, mostrando-se "indignados". "Há cerca de meio ano já tinha acontecido a mesma coisa, naquela casa. Temos um bebé de dois meses e tivemos que sair a correr com a criança cá para fora", contou José Araújo.

Outra moradora, que preferiu não ser identificada, também se queixou da "negligência" da vizinha, que vive com os filhos.

A situação ainda chegou a causar alguma tensão no local, mas a PSP acalmou os ânimos.