Caldeira Cabral diz que Rampa da Falperra "ajuda a afirmar Portugal"

O ministro da Economia, Caldeira Cabral, afirmou esta tarde de sexta-feira, ao JN, ser a 39.ª Rampa Internacional da Falperra, que decorrerá este fim de semana, "um evento muito importante ao nível nacional, para colocar a cidade de Braga no mapa e na sua promoção grande para o turismo desportivo, contribuindo para o Portugal moderno que somos hoje".

De acordo com o titular da pasta da Economia, "cada vez mais o turismo desportivo tem ganho um relevo muito importante em Portugal, quer o ligado ao automobilismo, quer às muitas outras modalidades, tal como ciclismo, canoagem e vela, entre outros desportos".

"Os portugueses também se reveem nestas provas desportivas, que promovem igualmente um contacto com os estrangeiros e uma grande animação nas cidades, com Portugal a ser cada vez mais um país de sol, praia, cultura, animação e muitas atividades desportivas", salientou o ministro na visita ao centro da cidade.

Em declarações exclusivas ao JN, Manuel Caldeira Cabral destacou ainda que "este ano as coisas melhoraram bastante na Rampa da Falperra, quer nos aspetos de segurança, quer a nível desportivo com pilotos oriundos de todo o mundo, ajudando a afirmar Portugal, tendo esta prova grandes tradições também internacionais".

Ainda segundo o governante, "as condições de segurança que se exigem hoje em dia já não são as mesmas que se exigiam nos anos 80 e 90, como sucede também com os próprios pilotos e mecânicos, com um trabalho interessante de melhoria ano para ano".

Ladeado pelo presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, e pelo presidente do Clube Automóvel do Minho, Rogério Peixoto, ambos responsáveis máximos pela organização da 39.ª Rampa Internacional da Falperra, aquele membro do Governo destacou "ter gostado" daquilo que viu, referindo-se à logística, tal como afirmaram os representantes da Federação Internacional de Automobilismo.

Confessando-se um adepto do automobilismo, Caldeira Cabral, que era docente em Braga da Universidade do Minho quando liderou a lista distrital de Braga do Partido Socialista nas últimas eleições legislativas, disse também ao JN que por várias vezes assistiu com o filho às provas na cidade dos arcebispos, antes de integrar o Governo.