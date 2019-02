Câmara de Braga estende feira à estrada nacional

Luís Moreira Hoje às 11:26 Facebook

A Câmara de Braga vai pedir às Infraestruturas de Portugal (IP) a cedência do troço da Estrada Nacional Braga-Guimarães, entre a rotunda do Parque da Ponte e a do Estádio 1.º de Maio, de forma a permitir que a zona que alberga a feira semanal, nos terrenos no sopé do monte Picoto, se estenda para aquela via.

O presidente do município, Ricardo Rio, explicou, no final da reunião de Câmara, ontem, que o trânsito será desviado para a variante que atravessa o Picoto e que desemboca precisamente na rotunda a seguir ao estádio. Na ocasião, e confrontado com um pedido nesse sentido de Roberto Martinho, feirante e membro da Associação de Feiras e Mercados da Região Norte, Ricardo Rio afirmou que está fora de causa o regresso da feira às instalações do Forum Altice Braga (antigo Parque de Exposições): "É uma atividade que tem um caráter assíduo e que não se enquadra nas do Forum".

O autarca garantiu ainda que a obra de requalificação do espaço deve arrancar em breve, logo que o Tribunal Administrativo tome uma posição sobre a providência cautelar que foi interposta por uma das empresas que não venceu o concurso público.

O feirante Roberto Martinho afirmou que as condições da feira atual são péssimas, o que já causou a debandada da maioria dos 300 que ali acorriam outrora: "São apenas 100 e os consumidores são cada vez menos".