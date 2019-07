Câmara de Braga quer prédio das Convertidas

Luís Moreira Hoje às 18:32 Facebook

A Câmara de Braga quer o prédio das Convertidas, que o Governo colocou na lista de imóveis para arrendamento acessível.

O Município de Braga estranha que o Governo tenha colocado o edifício do antigo Recolhimento das Convertidas, na Avenida Central, na lista de imóveis a afetar ao arrendamento acessível, sem ter respondido a um pedido de cedência do imóvel feito através da Comunidade Intermunicipal do Cávado.

"Pedimos a cedência para nele instalarmos um equipamento cultural, por exemplo um museu da cidade, e ninguém nos disse nada. Agora colocam-no para adaptação a arrendamento", disse ao JN o autarca local Ricardo Rio, frisando que a CIM/Cávado vai continuar à espera da resposta.

O edifício foi construído por iniciativa do Arcebispo de Braga, D. Rodrigo de Moura Teles, para instalar "mulheres pecadoras convertidas a Deus", tendo sido inaugurado em 25 de abril de 1722. Encontra-se em avançado estado de degradação há 30 anos.

Hoje, o Bloco de Esquerda de Braga exigiu, em comunicado, que o Governo retire de imediato as Convertidas da lista de imóveis, criada através do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível.

A Comissão Coordenadora Concelhia "considera que a alienação deste antigo convento, classificado como Imóvel de Interesse Público, para fins residenciais é uma afronta àquele património e aos bracarenses que têm a expectativa de verem nascer naquele local um museu que preserve a memória da sua função, mas também a relevância do conjunto barroco que ali se encontra".

"Numa altura em que várias ameaças se abatem sobre o património da cidade - veja-se o que está a acontecer com a Confiança e o edifico ao lado das Convertidas, onde está previsto um hotel de seis andares, em violação clara com o PDM -, o abastardamento das Convertidas e a sua alienação para fins privados constitui um rude golpe e uma traição face às expectativas da população que ninguém pode aceitar", lamentam os bloquistas.

O Bloco reitera que "a solução para a recuperação das Convertidas passa pela cedência gratuita do imóvel à Câmara de Municipal de Braga, que deve ficar responsável pela sua recuperação e musealização, num projeto a desenvolver por especialistas e amplamente participado pela população".