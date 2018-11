Câmara de Braga vai à banca para pagar 3,8 milhões do estádio

Luís Moreira Hoje às 21:59 Facebook

A Câmara de Braga vai pagar, de uma vez, a dívida de 3,8 milhões à ASSOC, o consórcio que construiu o estádio para o Euro2004, cumprindo, assim, uma decisão do Tribunal Administrativo. A decisão judicial prende-se com a realização, em 2003, de trabalhos a mais na obra.

O presidente da Câmara, Ricardo Rio, disse ao JN que o município, em vez de pagar faseadamente, vai contrair um empréstimo de longo prazo: "Vamos estudar a melhor taxa de juro", explicou.

A ASSOC, criada para fazer o estádio, englobava a construtora Soares da Costa, que tem 40%, e seis empresas locais, três delas já falidas.

Ancoragens estudadas

O autarca reuniu-se, ontem, com o presidente da ASSOC, Domingos Névoa, para analisar o pagamento da dívida e debater a existência de defeitos em parte das 2000 ancoragens do estádio, 28 das quais já tiveram de ser substituídas. As ancoragens são estruturas com cabos de aço incrustrados na pedreira para segurar a bancada poente e as palas do estádio. Rio adiantou que, neste capítulo, ficou combinado que serão feitas reuniões entre especialistas, engenheiros civis e juristas, para analisar o problema, através da realização de um estudo sobre quais as ancoragens que estão em risco de rutura e carecem de reparação.

O Município quer que a ASSOC assuma os "erros de fabrico" nas ancoragens e os respetivos custos de reparação ou substituição. A colocação das ancoragens foi feita pela firma DST, de Braga, tendo sido ela quem procedeu, em 2013, às reparações.

Após o estudo, se houver reparação, a Câmara quer que a ASSOC pague os custos, fazendo um acerto de contas, já que falta executar uma outra vertente da sentença do Tribunal, a de determinar - através de uma comissão de peritos - o valor das horas extraordinárias que a ASSOC teve para conseguir acabar a obra, ainda em 2003, correspondendo a um pedido da Câmara.

Fontes da construção civil disseram ao JN que "é previsível que várias dezenas de ancoragens estejam danificadas".Ricardo Rio garante que "a situação está controlada e sob vigilância".