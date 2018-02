Camioneta deixou cair alcatrão na via e causou transtornos no trânsito

Joaquim Gomes Hoje às 16:09 Facebook

Uma camioneta deixou cair uma carga de alcatrão na via, no chamado Nó de Infias, em Braga, tendo causado transtornos na circulação de trânsito durante cerca de uma hora e meia, em vários sentidos da Variante Norte.

A viatura, do Grupo Domingos Silva Teixeira (DST), com sede em Braga, que seguia de Braga para Palmeira, por razões indeterminadas, deixou cair uma grande quantidade de alcatrão na via quando se preparava já para entrar na Variante às Estradas Nacionais 101 e 201.

O caso, ocorrido ao início da tarde desta sexta-feira, causou bastantes transtornos à circulação automóvel, especialmente para quem seguia pela Variante Norte no sentido Porto-Braga e aos veículos que saíam da cidade, na direção Braga-Vila Verde.

No local estiveram agentes da Esquadra de Trânsito do Comando Distrital da PSP de Braga a regularizar o fluxo rodoviário e funcionários da empresa Intevial, ao serviço da Estradas de Portugal, a retirar o alcatrão e ainda limpar a via.