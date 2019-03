Capelas de Braga vencem prémio mundial de arquitetura religiosa

Emília Monteiro Hoje às 16:48 Facebook

As capelas Imaculada e Cheia de Graça venceram o prémio do site ArchDaily para Edifício do Ano em arquitetura religiosa. Integradas no interior do Seminário de Nossa Senhora da Conceição, em Braga, os espaços só podem ser visitados por marcação prévia.

Da autoria da Cerejeira Fontes Arquitetos, a Capela da Imaculada tem no seu interior um pequeno oratório, a Capela Cheia de Graça. Construída na década de 1940, com capacidade para 700 pessoas, foi alvo de uma intervenção de remodelação e readaptação do espaço que terminou em 2015.

Dos 60 projetos apurados para aceder à fase final (os edificados em Portugal eram seis, ou seja, 10% do total), foram escolhidos os 15 finalistas, depois de o público ter votado na página da ArchDaily.

O projeto bracarense focou-se, segundo os arquitetos, "na recuperação da Capela Imaculada Conceição e do coro-alto, transformando-o num espaço reservado aos habitantes do Seminário - a Capela Cheia de Graça".

"Aproveitou-se o pé direito total do espaço de intervenção e as paredes exteriores do mesmo, deixando a 'pele' de pedra existente que se manifesta de forma escultórica em torno das capelas", acrescentou o gabinete de arquitetura. "É um espaço muito bonito, fora do vulgar e que é muito apreciado e muito visitado por turistas e por escolas", disse ao JN o padre Mário Martins, diretor do Seminário de Nossa Senhora da Conceição.