Carro despista-se e cai de altura de seis metros em Braga

Um carro despistou-se e caiu de uma altura de seis metros, para um terreno, provocando ferimentos ligeiros ao condutor.

O acidente ocorreu ao início desta tarde de sexta-feira, na variante que liga Braga à autoestrada para o Porto, junto à saída para a zona do Monte Picoto.

De acordo com o responsável pela Proteção Civil da Câmara de Braga, Vítor Azevedo, a via mais à esquerda da variante será interdita ao trânsito até sábado, dia em que os técnicos irão substituir os railes e uma luminária que foram atingidos pela viatura. "Estamos a desenvolver esforços para garantir as condições de segurança necessárias", afirmou ao JN, sublinhando que, esta tarde, estão, também, a proceder à "colocação de sinalização na estrada".

Além da Proteção Civil, os Bombeiros Sapadores de Braga deslocaram-se ao local com uma viatura de desencarceramento, que acabou por não ser necessária. Quando chegaram, "a vítima já estava fora da viatura", disse fonte da companhia. O INEM transportou a condutor ao Hospital de Braga.

A PSP tomou conta da ocorrência.