Carro incendiou-se junto ao Braga Parque

Um automóvel incendiou-se ao final da manhã deste sábado, junto ao centro comercial Braga Parque, em São Victor, na cidade de Braga.

No momento em que o condutor se preparava para estacionar o automóvel abaixo da Avenida Antero de Quental, em Braga, o casal que seguia no veículo sentiu um cheiro muito intenso a gasolina, tendo saído de imediato.

Já fora do automóvel, o casal apercebeu-se que a frente do carro estava em chamas, tendo dois vigilantes/seguranças do centro Braga Parque começado a combater o incêndio com um extintor daquele espaço comercial.

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga extinguiu o sinistro totalmente e no local esteve a Polícia de Segurança Pública de Braga.