Casal de idosos ferido num acidente de carro em Braga

Dois idosos sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre o carro onde seguiam e uma carrinha, na Rua de São Martinho, em Braga.

O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, pelas 9.10 horas. Segundo a condutora da carrinha testemunhou ao JN, esta vinha da Avenida António Macedo e, ao tentar entrar na Rua de São Martinho (junto ao antigo quartel dos sapadores), com três vias, colidiu com o Toyota Yaris onde seguia o casal de idosos.

"Um senhor tinha-me cedido passagem mas, quando estava a entrar na rua, acabei por bater no Toyota que vinha na outra via", esclareceu a mulher.

Os Bombeiros Sapadores de Braga ainda mobilizaram uma viatura de desencarceramento para o local, mas não foi necessária. As vítimas já estavam todas no exterior dos carros à chegada do socorro.

O casal, de 77 anos, foi transportado para o Hospital de Braga. A PSP tomou conta da ocorrência.