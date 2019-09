Casal gravemente ferido após choque com automóvel em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 21:54 Facebook

Um jovem casal ficou gravemente ferido ao chocar contra um automóvel com a scooter em que seguia, ao final da tarde deste domingo, na freguesia de Figueiredo, concelho de Braga.

O choque frontal ocorreu quando os jovens, naturais da Morreira, em Braga, residentes em Ferreiros, Braga, passavam numa scooter pelas imediações da Igreja Paroquial de Figueiredo, entre as Ruas de Nossa Senhora de Fátima e da Fervença, tendo embatido com um automóvel que descia aquela primeira artéria.

A jovem que seguia como pendura foi projetada contra o para-brisas do automóvel, que partiu, ficando mais ferida que o companheiro, tendo este além do mais entrado em estado de choque, ao aperceber-se da gravidade da situação, tendo sido socorridos pelo próprio condutor do caro, da marca e modelo Ford Fiesta, que é o zelador da Capela de Nossa Senhora de Fátima, residente em Figueiredo, Braga.

A rapidez da chegada ao local da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM estacionada no Hospital Central de Braga permitiu prestar uma assistência ainda inicial e de estabilização das vítimas, depois transportadas uma em cada ambulância, para o serviço de emergência daquela mesma unidade hospitalar.

O Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Braga registou logo a ocorrência.