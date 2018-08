Centenas refugiam-se rio para fugir ao calor em Braga

Joaquim Gomes Ontem às 19:18 Facebook

Centenas de pessoas foram, este domingo, para as praias fluviais dos arredores de Braga, Amares e Vila Verde, grande parte das quais para escaparem à vaga de calor, aproveitando as sombras das margens dos Rios Cávado e Homem.

No fim de semana mais quente de que há memória em Braga, a procura das praias fluviais aumentou, num distrito cujo único dos 14 concelhos com praia marítima é Esposende.

A praia fluvial de Adaúfe, a maior freguesia de Braga, ao longo da margem esquerda do rio Cávado, foi a mais concorrida, conforme atestam centenas de famílias da região, incluindo muitos emigrantes. As praias fluviais do Faial (Prado) e de Porto ​​​​​​​Carrero (Soutelo), ambas em Vila Verde, as de Lago e Felinhos (Amares) e as que circundam o Rio Cávado na ponte entre Adaúfe (Braga), Lago (Amares) e Soutelo (Vila Verde) também terão atingido, este domingo, uma procura recorde.