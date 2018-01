Choque entre BMW e carro estacionado faz três feridos em Braga

Sandra Freitas Hoje às 16:45 Facebook

Um despiste seguido de capotamento e colisão com uma viatura estacionada, na EN101, em Braga, resultou em três feridos ligeiros, entre eles dois menores de idade.

O acidente ocorreu esta tarde de domingo, pelas 15 horas, quando o condutor de um BMW perdeu o controlo do carro numa curva, junto ao parque de campismo de Braga, no sentido Braga - Guimarães. Depois de bater num rail, chocou com uma viatura estacionada na berma e só ficou imobilizado quando capotou.

Na viatura seguiam três pessoas, um homem com 47 anos e os filhos com nove e 13. Foram transportados ao Hospital de Braga pelos Bombeiros Sapadores, que mobilizaram um carro de desencarceramento para o acidente, mas não foi necessário. "Quando chegamos, as vítimas estavam todas no exterior", afirmou fonte da corporação ao JN.

Segundo testemunhas no local, "o óleo na estrada" poderá ter contribuído para o despiste.

A PSP tomou conta da ocorrência e controlou o trânsito naquela estrada, que liga Braga a Guimarães.