Ciclista gravemente ferido após queda em monte de Braga

Um praticante de BTT, com 54 anos, sofreu ferimentos graves após cair da bicicleta, na manhã deste domingo, no monte de Santa Marta das Cortiças, em Braga.

A vítima foi transportada para ao Hospital de Braga num helicóptero do INEM.

Ao local acorreram os Bombeiros Sapadores de Braga, VMER de Guimarães e uma ambulância do INEM. Os bombeiros tiveram de proceder ao corte de algumas árvores para que o helicóptero do INEM pudesse aterrar no local.

Para chegar até à vítima, que praticava BTT com um grupo de cerca de 10 pessoas, os operacionais tiveram que percorrer cerca de dois quilómetros a pé.