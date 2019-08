Ciclistas de Braga já a meio da viagem até ao Papa

Joaquim Gomes Hoje às 23:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de quatro ciclistas que partiu de Braga rumo a Roma está já a meio da viagem, para oferecer ao Papa Francisco um prato de porcelana com imagem do Santuário do Bom Jesus do Monte, que agora é Património Mundial da Humanidade.

O objetivo dos quatro ciclistas minhotos Gil Pereira, Januário Araújo, Miguel Costa e Tiago Sousa é também incentivar a adoção de "um estilo de vida saudável e de bem-estar físico, utilizando a bicicleta como um meio privilegiado de locomoção dentro e fora do país de uma forma ecológica".

Com a iniciativa Rumo A Roma - Cycling Adventure, de Braga até Roma, a Associação Desportiva Cycling Adventure tem por missão percorrer cerca de 2500 quilómetros de viagem, com cerca de 15 a 16 etapas distribuídas por quatro países (Espanha, França, Itália e Cidade do Vaticano), para além do Principado do Mónaco.

O percurso está a decorrer dentro do previsto, com o elemento do staff Paulo Rafael a dar apoio logístico aos quatro ciclistas que devem chegar a Roma a meio da próxima semana.