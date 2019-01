Ciganos do Picoto condenados a viver no meio da miséria

Sandra Freitas Hoje às 21:50 Facebook

Um caixote a abarrotar de lixo e vegetação indiscriminada a crescer por todos os cantos à entrada do complexo habitacional do Picoto, em Braga, dão as boas-vindas a quem lá chega. Hugo Salazar, morador no primeiro bloco, apressa-se a explicar: "Só há um contentor do lixo para 50 famílias. E a Agere [empresa de recolha de resíduos] só passa aqui de 15 em 15 dias. Isto é uma epidemia".

Este será apenas o primeiro lamento que faz antes de conduzir o JN à profundeza da miséria em que vivem. Uma condição para a qual não há solução: nem obras nem casa nova, de acordo com a Câmara de Braga.

A primeira porta que abre é a da sua própria casa. E, nesse instante, a voz do filho no sofá ouve-se para dizer que tem frio. O aquecedor que Hugo Salazar tem na sala, que também serve de cozinha, não é suficiente para confortar a família. "Isto está cheio de fissuras. Parece uma cascata, quando chove. Pintei a casa há um ano, mas a tinta não seca", afirma, enquanto passa os dedos pela parede para comprovar.

Na porta ao lado, uma vizinha viúva com um filho deficiente teve de deixar a casa por falta de condições. Salvou-a o abrigo de um familiar. Hugo Salazar mostra o cenário em que viviam: em dois andares há eletrodomésticos enferrujados, escadas com 21 degraus rachados, uma casa de banho exígua e um quarto onde não cabe um roupeiro. Também não há luz. "É por causa da humidade", atira Hugo.

Divisões pequenas

Nas restantes habitações, a eletricidade ainda não falha, mas o morador, de 39 anos, sublinha que o desenho de construção é o mesmo. As divisões são pequenas para as famílias numerosas e feitas de materiais de pouca qualidade. "Tudo construído com tijolos como os dos muros, descreve.

Construído em 1998, o bairro do Picoto nunca foi alvo de uma intervenção. Em duas décadas, a humidade deixou as paredes negras, as infiltrações e fissuras estão à vista, tanto do lado de fora como no interior, mas há um bloco, que acolhe os números 45 ao 50, que merece maior preocupação da comunidade cigana que ali vive. Implantado sobre a encosta do monte, "o edifício está a desabar", defendem os moradores, mostrando o pavimento desnivelado. "Quando houver uma desgraça é que vão fazer alguma coisa", atira Maria do Rosário, que ali vive com os quatro filhos. Também é ali que habita o presidente da associação de moradores, Sérgio Maia, que só consegue fechar a porta arrastando-a no chão. "Daqui, vamos para o cemitério", exclama.

Vítor Esperança, presidente da empresa municipal BragaHabit, que gere a habitação social, garante que "não há perigo de derrocada". "Houve uma altura em que mexeram nas terras e houve um deslocamento de terrenos, mas não há risco de desabar", assegura.

Bairro ilegal

Mesmo que as fundações do bairro se aguentem de pé, os moradores querem sair "do inferno", ser realojados em casas espalhadas pela cidade, para se "integrarem na sociedade", e deixarem de ser associados a um "gangue". Hugo Salazar relembra que, há 20 anos, quando saíram de barracos junto à Ponte de São João, a Autarquia tinha um projeto para acolhê-los em casas na zona leste da cidade, mas acabaram "num bairro que foi pensado para estudantes".

"A União Europeia mandou dinheiro para fazer casas. Havia um projeto que desapareceu", garante Hugo. A isso, acresce a ilegalidade das edificações, confirmada pela Câmara de Braga.

O bairro do Picoto foi construído "numa zona que não era permitida pelo Plano Diretor Municipal" e em terrenos da arquidiocese de Braga, afirma o presidente, Ricardo Rio. O problema da propriedade ainda permanece - o Executivo está a tentar negociar uma indemnização - e impediu que o complexo fosse abrangido nas candidaturas a fundos europeus para ser reabilitado. O dinheiro comunitário apenas servirá para obras nos bairros de Santa Tecla e das Enguardas.

Sem dinheiro e casas disponíveis para as famílias, o administrador da BragaHabit esclarece que "para tudo o que forem situações de emergência" vão tentar a estratégia da mobilidade. Ou seja, sempre que houver uma casa livre, chamarão uma família do Picoto.

A médio prazo, a esperança de realojamento reside no programa estatal "1.º Direito". Mas, para isso, a Autarquia ainda tem que concluir o plano estratégico para a habitação local. "Para já, não vejo uma solução para o bairro", admite Ricardo Rio.

5 milhões de euros para dois bairros

É o valor que o Município de Braga vai investir, na totalidade, na requalificação dos bairros sociais de Santa Tecla e das Enguardas. As intervenções, a arrancar em breve, terão ajuda de fundos comunitários.

767 apartamentos

São geridos, atualmente, pela empresa municipal BragaHabit. Só no bairro de Santa Tecla vivem 161 famílias, num total de 498 pessoas. Nas Enguardas, o Município ajuda 85 famílias.

Outros Bairros

Enguardas

No bairro das Enguardas, a reabilitação, de um milhão de euros, incide em quatro blocos, ficando de fora habitações de privados. Ao todo, o bairro tem 85 apartamentos de caráter municipal e 94 de privados.

Falcões

O bairro dos Falcões será totalmente demolido, assim que for realojada a última família. Os terrenos vão servir para expandir as instalações dos Transportes Urbanos de Braga.

Santa Tecla

O bairro de Santa Tecla será o que vai absorver a maior fatia do bolo orçamental para a requalificação das habitações sociais em Braga. Com comparticipação de fundos comunitários, o Município de Braga irá investir quatro milhões de euros numa intervenção profunda, tanto no exterior como no interior do bairro. O projeto prevê impermeabilizar telhados e fachadas, criar espaços públicos e qualificar o pavilhão polidesportivo.