Clássicos, usados e novos de competição. Carros para todos os gostos em Braga

Exemplar único do McLaren Senna é uma das principais atrações do Salão Auto de Braga. Certame encerra este sábado e espera milhares de visitantes.

Nunca estive perto de um carro tão caro

"O meu pai disse que ia estar aqui um McLaren Senna e eu tive de vir ver. Nunca estive perto de um carro tão caro". Cláudio Rodrigues, 14 anos, é apenas um entre milhares de visitantes do Salão Auto, em Braga, "fascinado" com a oportunidade de ver um modelo igual ao de Cristiano Ronaldo. A máquina avaliada em 1,6 milhões de euros está entre as 25 marcas que podem ser vistas até hoje no Altice Forum Braga.

"Quando abriram as portas, veio tudo a correr ver o carro. Sendo único em Portugal, desperta curiosidade sobre quantos cavalos tem e a quem pertence, mas essa informação é confidencial", afirma Luís Lacerda, da CarTailor, empresa que cuida da viatura e apresentou-se no Salão Auto, ainda, com um Porsche e um Ferrari que deixaram Cláudio Rodrigues "impressionado".

"Foi uma surpresa ver este Ferrari 488 Pista", exclamou o apaixonado por desporto automóvel e mecânica, acompanhado da mãe, Sandra Mendes.

No piso superior do Forum Braga, Fernando e Catarina Silva estavam junto dos pais a apreciar os clássicos. A família de Braga tem um Fiat 128 Sport Coupé, com 46 anos, e tiveram "curiosidade de ver outros clássicos". "Os carros são como as mulheres, temos de os guardar", brincou o patriarca.

Comerciais

Noutra ponta da feira estava Tânia Coutinho, com 31 anos, mais interessada em avaliar o mercado das viaturas comerciais. "Gosto de carros e, aqui, costumam aparecer boas oportunidades. Como há várias marcas, dá para fazer comparações de preços e ajuda-me a criar uma preferência", explicou ao JN a bracarense.

Uma pista de karting para crianças é outra das atrações do certame. A entrada custa três euros.

Vozes

Cláudio Rodrigues

14 anos, Braga

"Estar à beira de um carro de 1,6 milhões de euros é fascinante. Estou a registar tudo com a câmara fotográfica para depois rever em casa"

Tânia Coutinho

31 anos, Braga

"Vim ver os preços, as inovações e as alternativas aos combustíveis. Quem está à procura de carros tem muitas opções"