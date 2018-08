Clube de aviação de Braga abriu as portas a toda a comunidade

Joaquim Gomes Ontem às 23:20 Facebook

Twitter

A aviação de portas abertas com acesso a toda a comunidade foi mais uma iniciativa para "desmistificar a ideia que voar é só para ricos", por isso o Céu Listrado Clube Aeronáutico promoveu esta quarta-feira um Open Doors, no Aeródromo de Braga, onde gente de todas as idades voou pela primeira fez na vida, segundo disse ao JN o piloto José Miguel Silva.

De acordo com aquele também dirigente do Céu Listrado Clube Aeronáutico, de Braga, "muitas famílias querem viajar juntas, mas este avião tem dois lugares, mesmo assim tem sido possível andarem de avião todos aqueles que querem, mas um de cada vez com o piloto, para além de ficarem a conhecer como funciona tudo à volta da aviação particular".

"O objetivo é passar a informação que existimos e estamos sempre de portas abertas para todos, promovendo o convívio entre as pessoas que gostam de aviação, aprendermos uns com os outros", acrescentou ao JN José Miguel Silva, enquanto outro piloto e dirigente, João Cabral, disse "ser necessário acabar com a ideia dos aeródromos fechados a arame", porque "o mais importante é partilharmos com todos a nossa paixão pela atividade aérea".