Não é caso inédito, mas pouco frequente. A PSP de Braga foi chamada ao início desta noite de segunda-feira para remover uma cobra, com cerca de um metro e meio, que se preparava para entrar dentro de uma moradia em Nogueira.

O alerta foi dado pelo morador que encontrou a cobra na varanda da residência, próxima do Hospital Privado de Braga, confirmou ao JN a PSP de Braga.

Os agentes pegaram no réptil com as mãos, colocaram-no dentro de um saco plástico e devolveram-no logo depois à liberdade, soltando-o num monte nas proximidades.