Colisão deixa duas mulheres feridas em Braga

Uma colisão entre dois automóveis provocou ferimentos ligeiros a duas mulheres, ao princípio da noite desta sexta-feira, em Braga.

As vítimas são a condutora de um dos carros e a ocupante do outro automóvel, que colidiram na esquina da Avenida João XXI com a Rua Doutor Francisco Duarte, que dá acesso direto à zona de Santa Tecla. A colisão apanhou uma família que tinha acabado de entrar de automóvel na Avenida João XXI, colhida por outro carro, cuja condutora ficou ferida, tal como a ocupante da outra viatura que recebeu o impacto.

Segundo Idalina Ribeiro, residente na zona do acidente, no cruzamento da Avenida João XXI com a Rua Doutor Francisco Duarte, "não vi o acidente, mas ouvi um estrondo e, em pouco tempo, depois vi chegar os carros de bombeiros e do INEM a socorrer duas senhoras feridas, uma delas ficou em estado de choque e, foi como a outra, conduzida ao hospital".

A mulher que ficou em estado de choque, com cerca de 40 anos, residente em Braga, ia ao lado do marido, que por sua vez conduzia o automóvel, saídos da Rua Doutor Francisco Duarte, oriundos da zona de Santa Tecla, onde tinham ido mostrar exames, numa clínica.

Os Bombeiros Sapadores de Braga, o INEM e a PSP de Braga rapidamente chegaram ao local, tendo as duas vítimas, ambas com ferimentos ligeiros, sido levadas para o Hospital de Braga, onde se encontram ainda as duas a fazer exames médicos, segundo soube o JN.