Colisão entre camião e carro faz três feridos em Braga

Uma colisão entre um camião e um carro, junto à rotunda Santos da Cunha, em Braga, resultou em três feridos, um deles com gravidade. O acidente deu-se ao início da tarde desta segunda-feira, pelas 13.46 horas.

De acordo com informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o sinistro mobilizou 12 operacionais com cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Braga, assim como elementos do INEM.

A vítima com ferimentos mais graves precisou de ser desencarcerada da viatura, adiantou fonte dos Bombeiros Sapadores de Braga.

A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência e a controlar o trânsito, que ficou condicionado.