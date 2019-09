Condutor alcoolizado despista-se e veículo capota na EN101

Joaquim Gomes Hoje às 20:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um condutor alcoolizado que seguia com a mulher de automóvel despistou-se ao final da tarde deste sábado, na Estrada Nacional 101, na curva junto a uma capela da freguesia de Esporões, em Braga.

O casal, ele de 38 anos e ela de 33 anos, seguiam desde a sua residência, na freguesia de Morreira, em Braga, em direção ao Hospital Central de Braga, quando o automóvel ficou sem controlo, guiando em ambos os sentidos, capotando e ficando logo enfaixado numa zona relvada da berma da Estrada Nacional 101.

Os dois ocupantes sofreram ferimentos ligeiros e a mulher foi transportada para o Hospital Central de Braga. O condutor, submetido a teste de alcoolemia, acusou uma taxa superior à máxima que é permitida legalmente.

Para o local acorreram elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM e militares do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Braga.