Condutor despista-se, cai para terreno e capota em Braga

Um condutor despistou-se e a viatura em que seguia caiu para um terreno e capotou durante a madrugada de sexta-feira, em Passos São Julião, no concelho de Braga, ficando com ferimentos ligeiros.

José Rodrigues Ferreira, de 52 anos, seguia no veículo sozinho, poucos minutos antes das três horas, tendo-se despistado e tombado para um terreno, capotando imediatamente.

O Grupo do INEM de Braga com a sua Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e os Bombeiros Sapadores de Braga prestaram assistência ao automobilista, que foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital de Braga. A ocorrência foi registada por militares do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Braga.