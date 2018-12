Condutor despista-se e cai no pátio de uma casa

JN Hoje às 19:41 Facebook

Twitter

Um veículo despistou-se e caiu no pátio de uma casa, este sábado à tarde, em Passos São Julião, no concelho de Braga. O acidente ocorreu a 50 metros do local onde o cunhado do condutor também se despistou durante a madrugada.

O alerta chegou aos bombeiros às 17.32 horas. Um veículo ligeiro despistou-se na Rua do Monte do Porto, em Passos São Julião, no concelho de Braga, indo cair no pátio de uma casa, de uma altura de dois a três metros.

O condutor escapou apenas com ferimentos ligeiros e foi transportado ao Hospital de Braga.

O despiste ocorreu a cerca de 50 metros do local onde, durante a madrugada, o cunhado deste condutor também sofreu um acidente, com o veículo a capotar e cair num terreno.

Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Barcelos.