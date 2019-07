Deputado responsável pela lei de bases da habitação acusado de querer despejar inquilino

Emília Monteiro Hoje às 15:06, atualizado às 15:08 Facebook

Hugo Pires é sócio de uma empresa que quer desalojar um café no centro de Braga. Habitantes afirmam que deputado quer transformar o edifício em Alojamento Local.

O deputado socialista Hugo Pires, coordenador do Grupo de Trabalho de Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas da Cidade da Assembleia de Republica e um dos responsáveis pela nova Lei de Bases da Habitação, é acusado de, através de uma empresa de que é sócio, querer despejar os inquilinos de um café no centro histórico de Braga.

Filipe Morgado e a irmã exploram o café e snack-bar "Livaria Mavy", no rés do chão de um edifício da Rua D. Diogo de Sousa. Em 2012, com os anteriores proprietários do edifício assinaram um contrato de arrendamento por 25 anos. O prédio foi vendido em hasta publica em 2017 e foi comprado pela empresa Criat, uma sociedade de arquitetura, reabilitação e construção de que Hugo Pires diz deter apenas 20% do capital social. Com quatro pisos, o rés do chão é o único que está ocupado. "Compramos o prédio livre de encargos. Portanto, se havia um contrato de arrendamento anterior ele caducou com a compra e o café está a ocupar ilegalmente o espaço", disse ao JN o deputado socialista.

Opinião diferente tem Filipe Morgado: "O nosso contrato de arrendamento é válido por mais 18 anos e temos uma ordem de despejo que nos diz que devemos abandonar o prédio na próxima semana. Claro que não vamos sair".

Filipe garante que, após a venda do edifício, foi solicitada aos novos donos o número da conta bancária para onde deveria ser depositado o dinheiro da renda. "Todos os meses, no dia 2, a renda é paga e o dinheiro nunca foi devolvido", frisou.

Em Braga, entre os moradores da Rua D. Diogo de Sousa parece não haver dúvidas de que o edifício será transformado em Alojamento Local. Hugo Pires garante que não é verdade e diz que "o espaço será reabilitado para se tornar em habitação própria e comércio".

"Não de pode falar em despejo porque o café que está instalado no prédio está ilegal", finaliza Pires.

Para os irmãos que exploram o café, o contrato de arrendamento mantém-se válido durante mais 18 anos e afirmam que não vão abandonar o espaço.