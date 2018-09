Joaquim Gomes 10 Junho 2018 às 21:02 Facebook

O vereador Altino Bessa, da Câmara Municipal de Braga, anunciou, este domingo, a realização, em outubro, de uma descida da Rampa da Falperra, em carrinhos de rolamentos. O objetivo será entrar para o Livro do Guiness.

"Vamos fazer a concentração de carrinhos de rolamentos para vencer o prémio do Guinness Book, com cerca de 250 participantes, a fim de termos, aqui em Braga, a maior concentração de todo o mundo, com o simbolismo que tem por trás ser a descida da Rampa da Falperra e não a subida, ao contrário do que sucede com os carros", disse o autarca ao JN.

Altino Bessa falava a propósito da terceira edição da Descida de Carrinhos de Rolamentos do Picoto, que decorreu este domingo no Monte do Picoto, em Braga, e que este ano conta para o Campeonato Nacional de Desportos de Gravidade e para a Taça de Portugal, com 39 participantes de toda a região nortenha.

O vereador bracarense destacou que "o Monte do Picoto é um espaço de excelência, mas que precisa de ser valorizado e ser humanizado", ideia reafirmada por Augusto Silva, diretor da prova e presidente do Clube Aventura D" Aldeia.