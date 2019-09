Despiste de automóvel destrói paragem de autocarro

Joaquim Gomes Hoje às 13:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de um automóvel, durante a madrugada deste domingo, destruiu uma paragem de autocarro, em Braga.

Além dos danos no veículo, o acidente destruiu todo o mobiliário urbano da paragem dos Transportes Urbanos de Braga (TUB) situada no entroncamento da Avenida da Imaculada Conceição com a Rua dos Bombeiros Voluntários, frente ao supermercado Lidl, na freguesia da Cividade.

Os ocupantes sofreram ferimentos ligeiros.

O caso foi já registado pela Esquadra de Trânsito do Comando Distrital da PSP de Braga.