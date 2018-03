Despiste de carrinha deixa quatro idosos feridos em Braga

Hoje às 19:55 Facebook

O despiste de uma carrinha deixou quatro idosos feridos ao fim da tarde desta sexta-feira na EN205, em Adaúfe, Braga. As vítimas foram transportadas ao hospital mas estão livre de perigo. O trânsito ficou muito condicionado na zona do acidente.

O sinistro ocorreu quando a carrinha de nove lugares seguia da cidade de Braga para a freguesia de Adaúfe, tendo embatido contra um muro no outro lado da via em que seguia, na Rua Senhor do Socorro, da Estrada Nacional 205.

A Cruz Vermelha de Amares e a Ambulância de Emergência Médica do INEM prestaram os primeiros socorros aos sinistrados, conduzindo-os ao Hospital de Braga, enquanto duas patrulhas do Posto Territorial da GNR de Braga regularizaram o trânsito e registaram a ocorrência, a uma hora onde há um grande fluxo rodoviário naquele troço da EN205.