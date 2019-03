Despiste desfaz carro, semáforos e quiosque no centro de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 10:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de um carro, este sábado de madrugada, provocou danos materiais elevados num quiosque, no centro de Braga. A viatura, que ficou bastante danificada, destruiu ainda uns semáforos.

Para além dos elevados danos materiais e do estrondo verificado naquela zona central da cidade de Braga, não houve danos pessoais.

A ocorrência verificou-se cerca das 5 horas, no cruzamento do Largo de Senhora-a-Branca com a Rua de Santa Margarida, em São Victor, por razões ainda para apurar pela Esquadra de Trânsito do Comando Distrital de Braga da PSP.