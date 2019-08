Despiste e colisão com quatro feridos na A11 em Braga

Joaquim Gomes Ontem às 22:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de um automóvel que entrou em colisão com outra viatura ligeira provocou depois o capotamento de um dos veículos, causando quatro feridos ligeiros, ao princípio da noite desta quinta-feira, na A11, no sentido Barcelos-Braga, em Sequeira, concelho de Braga.

A ocorrência terá começado quando um Mercedes se despistou e embateu no rail central da via que separa o sentido inverso, supostamente devido ao rebentamento de um pneu, o que por sua vez causou o choque com um Audi que seguia logo atrás, também no sentido Oeste-Este, levando ao capotamento deste último, onde se registou logo um ferido ligeiro, enquanto no outro automóvel houve três feridos, igualmente ligeiros.

Os feridos foram todos transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, em estado que não inspirava grandes cuidados.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Sapadores de Braga e pelos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, tendo a ocorrência sido já registada pela Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana.