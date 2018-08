Despiste fere condutora de 74 anos em Braga

Joaquim Gomes 30 Maio 2018 às 10:31 Facebook

Uma mulher de 74 anos ficou ferida na sequência do despiste do automóvel que conduzia, ao princípio da manhã desta quarta-feira, em Braga.

A condutora perdeu o controlo do veículo cerca das 8 horas ao acabar uma curva em sentido ascendente da Estrada Nacional 101, direção entre Braga e Guimarães.

No despiste, o veículo enfaixou-se no passeio, tendo ficado com a frente destruída, e largou uma mancha de óleo na via.

A primeira assistência à vítima foi prestada por um funcionário da JC Decaux, seguindo-se um bombeiro que passava no local, entre o Estádio 1º de Maio e o Parque Campismo da Câmara Municipal de Braga. De imediato deslocaram-se os Bombeiros Sapadores de Braga e a Moto de Emergência Médica do INEM, bem como agentes da Esquadra de Trânsito da PSP de Braga.