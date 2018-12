Despiste provoca dois feridos em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 17:38 Facebook

Dois feridos resultaram do despiste de um automóvel, ocorrido ao princípio da tarde desta terça-feira, em Braga.

O despiste ocorreu na Estrada Nacional 205, num troço perto da Reta da Confeiteira, na freguesia de Palmeira, em Braga, tendo ambas as vítimas sido transportadas para o Hospital de Braga.

Os Bombeiros Sapadores de Braga desencarceraram uma das duas vítimas, enquanto a assistência foi prestada pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo do INEM de Braga, tendo a ocorrência sido registada pela Esquadra de Trânsito do Comando Distrital de Braga da PSP.