Despiste provoca dois feridos graves em Braga

Um atropelamento seguido de um despiste provocou ferimentos graves ao peão e à condutora, ao princípio da noite desta segunda-feira, em Braga.

O acidente ocorreu na Via da Falperra, da Estrada Nacional 309, em Nogueira, Braga.

A condutora do automóvel, que descia a Via da Falperra, colheu o jovem, que também vinha a descer, praticando atletismo, no passeio da Via da Falperra, perto do Centro Social de Santo Adrião.

O INEM transportou ambos os feridos graves para o Hospital de Braga e, no local, continuam agentes da PSP de Braga, da Esquadra de Trânsito.