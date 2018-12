Dois milhões para abrir casa romana em Braga

Sandra Freitas Hoje às 13:01 Facebook

O projeto de valorização, musealização e adequação à visita das ruínas das Carvalheiras, em Braga, vai avançar, através de duas fases, que deverão ficar concluídas até 2020.

A Universidade do Minho e a Câmara Municipal assinaram, ontem, um termo adicional ao protocolo de cooperação entre as duas instituições, que prevê, no próximo ano, o desenvolvimento de soluções arquitetónicas de musealização e do futuro centro de interpretação da casa romana, a par do desenho de soluções de conservação, cobertura dos vestígios arqueológicos e arranjo paisagístico do quarteirão. Em 2020, espera-se a concretização do projeto e abertura ao público.

De acordo com a investigadora Maria Manuela Martins, que esteve envolvida na descoberta dos achados, entre os anos de 1983 e 2001, só agora se avançou para o processo de musealização, porque se "resolveu o problema de acesso às ruínas". Assim, os visitantes irão entrar no espaço pela Rua da Cruz da Pedra - em vez do Campo das Carvalheiras -, onde se encontra um imóvel municipal que será transformado em centro interpretativo e transmitirá informação histórica através de vídeos.

O projeto ainda vai ser desenvolvido, mas o presidente da Câmara, Ricardo Rio, estima que a intervenção total possa custar "pelo menos dois milhões de euros". A expectativa é que haja fundos comunitários para financiar a requalificação, mas caso não venha a acontecer, o autarca promete avançar na mesma com a obra.

Só o quarteirão residencial da cidade romana, que remonta ao século I, tem uma área de cerca de dois mil metros quadrados, mas a intenção é que toda a zona envolvente seja ajardinada e esteja apta a receber eventos. Para isso, o ringue da Sé terá de ser demolido.

Além de um compromisso eleitoral, Ricardo Rio sublinhou que o projeto se assume como um "recurso distintivo" que acredita que será valorizado na candidatura a Capital Europeia da Cultura. "Desde que criámos o pelouro de ligação à universidade, temos retirado sucessos dessa colaboração", defendeu o autarca.

O reitor, Rui Vieira de Castro, também destacou a "grande satisfação" com este "encontro de interesses".

Imóvel de Interesse Público

O conjunto arqueológico das Carvalheiras, também conhecido como Ínsula (quarteirão) das Carvalheiras, está classificado como Imóvel de Interesse Público. Falamos de uma casa luxuosa do século I, que acabou por ser alvo de sucessivas remodelações. Entre elas, esteve a construção de um balneário público. Na zona envolvente, terá havido lojas ordenadas por duas ruas perpendiculares.

35 anos foi o tempo que passou desde a descoberta da "Casa das Carvalheiras", em 1983. A autora da investigação foi Maria Manuela Martins.

Pré-projeto

O pré-projeto para a Ínsula das Carvalheiras será apresentado no final do primeiro semestre do próximo ano, abrindo o tema à discussão pública.

Dinamizar economia

O diretor Regional da Cultura do Norte, António Ponte, destacou a importância do património religioso e arquitetónico de Braga para a "dinamização da economia local".