Obrigada a dormir na estação de comboios para não perder emprego

Empresa que explora bares da CP obriga trabalhadora do Porto a fazer escala a 55 quilómetros de casa.

Uma funcionária da Servirail, empresa que explora os bares da CP, está desde janeiro presa 16 horas por dia ao trabalho - com regime de dois dias de serviço e dois de folga -, para cumprir a escala que lhe foi atribuída entre Braga e Lisboa, quando a sua casa é no Porto. A somar às poucas horas que pode passar com a filha, ainda tem que lidar, por vezes, com a falta de transporte para casa ao fim do serviço, o que já a obrigou a pernoitar, dois dias seguidos, na estação de comboios de Braga, por falta de apoio da empresa.

