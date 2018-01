Sandra Freitas Hoje às 13:47 Facebook

A suspeita de uma fuga de gás obrigou a evacuar centenas de alunos na Escola Básica Mosteiro e Cávado, em Braga. Incidente ocorreu pelas 12.10 horas desta terça-feira.

Depois de uma inspeção à escola, as autoridades não encontraram qualquer fuga de gás e acreditam que uma brincadeira com uma bomba de carnaval possa ter estado na origem do incidente e intoxicação de duas alunas, que foram levadas para o hospital.