Duas estradas ainda cortadas no distrito de Braga

Hoje às 08:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas estradas, uma nacional e uma municipal, continuavam cortadas ao trânsito na sequência dos incêndios de segunda-feira no distrito de Braga.

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), continuavam cortadas, às 7 horas desta terça-feira, a Estrada Nacional 309 na zona de Espinho e a Estrada Municipal 585 junto à localidade de Longos, concelho de Guimarães, ambas no distrito de Braga.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) não destacava, pelas 8 horas, qualquer incêndio em evolução na página na Internet, depois de, no domingo, centenas de fogos terem deflagrado e causado pelo menos 36 mortos.

O portal da ANPC não listava, pela mesma hora, qualquer ocorrência importante e na lista total de incêndios, que inclui os fogos de menor dimensão, apenas são destacados incêndios dominados (7) ou em conclusão (50).

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

No terreno estão ainda, em todo o país, 2900 operacionais, apoiados por 863 meios terrestres.

A chegada da chuva a algumas zonas do país terá ajudado no combate aos fogos que, ao início desta madrugada, ardiam no norte e no centro.

Na segunda-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) anunciou que vai manter o alerta vermelho devido aos incêndios em todos os distritos até às 20:00 de hoje.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 36 mortos, sete desaparecidos e 62 feridos, dos quais 15 graves, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.