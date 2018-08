Duas mulheres nos Sapadores após 219 anos

SANDRA FREITAS 07 Maio 2018 às 01:05 Facebook

Twitter

Ana Sofia Silva, de 24 anos, e Daniela Viana, de 19, vão marcar, esta segunda-feira, a história da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, ao serem as duas primeiras bombeiras a integrar esta corporação, com quase 219 anos de vida.

Com um quartel novo - pela primeira vez equipado para receber o género feminino -, e superadas as exigentes provas físicas e teóricas do concurso de recrutamento, as duas bracarenses dizem-se prontas para os desafios e para mostrar que "as mulheres conseguem fazer exatamente o que os homens fazem".

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui