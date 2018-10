Duplo acidente causou dois feridos e dificultou acesso a Braga

Joaquim Gomes Hoje às 10:39 Facebook

Dois acidentes ocorridos ao princípio da manhã desta terça-feira, no túnel da estação, em Braga, provocaram dois feridos e originaram grandes filas de trânsito para entrar na cidade de Braga.

A primeira ocorrência foi um despiste na saída do túnel da Circular Norte, por parte de uma condutora, de 50 anos, residente em Tadim, Braga, que seguia no sentido Sul/Norte. O veículo Fiat Punto em que seguia bateu à esquerda no rail de cimento armado, junto à divisória da via oposta. A condutora foi transportada para o Hospital de Braga com fortes dores na coluna cervical.

Devido a este despiste, os veículos que seguiam em sentido contrário abrandaram. Uma moto, conduzida por um homem, de 58 anos, morador em São Pedro de Merelim, foi abalroada por um carro. O motociclista caiu no solo sobre o braço esquerdo, sofrendo fraturas nesse membro. Foi conduzido também ao Hospital de Braga pelos Bombeiros Sapadores de Braga.

A Esquadra de Trânsito da PSP de Braga esteve no local a regularizar o trânsito, enquanto pessoal da Brisa limpou a via de destroços e de óleos.