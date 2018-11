Duzentos oficiais de justiça fizeram funeral do Ministério da Justiça

Luís Moreira Hoje às 12:54 Facebook

Respeito e justiça. Foram estes os pedidos feitos esta quarta-feira de manhã ao Ministério da Justiça por 200 funcionários da Comarca de Braga, que se reuniram em protesto junto ao Palácio da Justiça da cidade.

O dia é de greve total na comarca. Os manifestantes, que fecharam o Tribunal, colocaram um caixão no local, para fazerem "o funeral" do Ministério que acusam de não permitir "uma carreira digna aos oficiais de justiça".

Tocando bombos e cantando ou gritando, entoaram uma ladainha fúnebre contra a Ministra da Tutela, que acusam de "não dialogar e de desrespeitar os milhares de funcionários dos tribunais".

No local, o dirigente sindical Manuel Sousa disse aos jornalistas que faltam mais de mil funcionários no sistema judicial, e manifestou-se esperançado nas negociações que decorrerão sexta-feira em Lisboa no Ministério. "Estamos abertos ao diálogo mas exigimos o mesmo ao Governo. E não descansaremos enquanto o nosso estatuto não for revisto", afirmou.

Na manifestação, compareceram funcionários dos vários tribunais de Braga, de Justiça, Administrativo e Fiscal, de Família e do Trabalho, bem como dos de Vila Verde, Barcelos, Famalicão, Guimarães, Esposende, Fafe, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto.