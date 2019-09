Encontro entre o popular e a vanguarda na Noite Branca de Braga

Hoje às 20:22 Facebook

A famosa Noite Branca voltou a Braga e, até domingo, oferece mais de uma centena de eventos à cidade. O programa é muito variado e para todos os gostos: há concertos, animação de rua, performances, exposições ou arte contemporânea. A oitava edição do evento apresenta-se como um ponto de encontro entre o "popular e a vanguarda". A entrada é gratuita.

Os palcos principais de concertos estão na Praça do Município, no Theatro Circo, na Avenida Central e no espaço GNRation. No programa para este sábado estão incluídos nomes como Luís Represas, Sara Tavares, Diabo na Cruz, Throes + The Shine, Fogo Fogo ou Glockenwise. Domingo, as atuações musicais encerram com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

Um dos destaques deste ano é a abertura de museus e espaços históricos durante a noite. Da lista fazem parte, entre muitos outros, o Museu D. Diogo de Sousa, o Museu da Imagem, o Museu Pio XII, o Palácio do Raio e as Termas Romanas. As praças da cidade (como o Largo do Paço, Largo S. João, Avenida Central, Avenida da Liberdade, Claustros de Santo Amaro) também vão estar ocupadas com atividades artísticas. Está ainda planeado um programa especial para crianças.